ألقت القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب اليمنية، القبض على واحد من أخطر العناصر الإرهابية المكنى بـ “أبي دجانة”، وذلك في عملية دهم نوعية نفذتها وحدة مكافحة الإرهاب بحي المدارة شمال المدينة.

وأوضحت الداخلية اليمنية - في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” اليوم السبت أن “أبا دجانه” اعترف أثناء التحقيقات معه بمسؤوليته وآخرين عن تنفيذ الكثير من عمليات الاغتيال التي طالت كوادر أمنية وعسكرية وقيادات من المقاومة الشعبية في العاصمة المؤقتة عدن.

واعتبرت الداخلية أن “أبا دجانة” يعد واحداً من أخطر العناصر الإرهابية في عدن، وعُرف عنه الغلو والتشدد حيث بلغ به الحال إلى تكفيره لوالده، بحسب البيان.