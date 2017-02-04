عقد صباح اليوم الاجتماع الفنى لمباراة النهائى الأفريقى بين مصر والكاميرون، واستغرق وقتا أطول من المعتاد، نظرا لأهمية المباراة النهائية التى تنطلق فى الثامنة مساء الغد بتوقيت الجابون التاسعة بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية تحمل رقم 32 وللفريق المصرى هو الفريق أ، ويجلس على الجانب الأيسر من الملعب، بينما يجلس فريق الكاميرون على الجانب الأيمن باعتباره الفريق ب.

وأكد المنسق العام للمجموعة على لعب وقت إضافى فى حالة التعادل بين الفريقين وأيضا ضربات الجزاء الترجيحية إذا استمر التعادل، بالإضافة إلى احتمالية أيضا تطبيق الوقت المستقطع لشرب المياه فى حالة ارتفاع درجة الحرارة عن 32 درجة مئوية.

يرتدى الفريق المصرى الزى التقليدى الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود، ويرتدى حارس مرماه اللون الأزرق، أما منتخب الكاميرون فيرتدى التى شيرت الأخضر والشورت الأحمر والشراب الأصفر، بينما يرتدى حارس مرماه اللون البنفسجى، أما طاقم الحكام فيرتدوا اللون الأصفر.

كما طالب الحكم مدير كل فريق التنبيه على لاعبيه بالحرص على عدم إضاعة الوقت بالنسبة لحراس المرمى، وعند إجراء التغييرات وكذلك فى حالات الإصابة.

أما المنسق الأمنى للبطولة فقد أعلن عن فتح أبواب الاستاد للجماهير فى الثانية بعد الظهر.