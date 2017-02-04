مقتل 25 من داعش بقصف للطيران العراقي غرب للموصلالسبت، 4 فبراير 2017 02:10 م
قصفت طائرات القوة الجوية العراقية موقعين لتفخيخ السيارات ومقرين لمقاتلين أجانب وعراقيين في تنظيم داعش الإرهابي بالمحور الغربي لعمليات”قادمون يانينوي” شمالي العراق.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية اليوم السبت أنه وفقا لمعلومات من المديرية العامة للاستخبارات والأمن تم شن غارات جوية دمرت المقرين وأسفرت عن مقتل 25 إرهابيا من داعش في منطقة الجمالية شمال غربي الموصل وفي قرية العبرة التابعة لقضاء تلعفر غربي محافظة نينوي.
على صعيد متصل، قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت إن تعزيزات كبيرة من قوات الشرطة الاتحادية وصلت إلى جنوب الموصل وتمركزت على مشارف تلال “أبوسيف”، مؤكدا أن القوات اتخذت أعلى درجات التأهب لخوض المرحلة الاخيرة من عملية تحرير الموصل بتحرير الساحل الأيمن غربي المدينة من قبضة داعش.
كما تمكنت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين من داعش يعملون كخلايا نائمة داخل منطقة حي البكر شرقي الموصل، وعثرت على مستودع كبير للعتاد العسكرية يضم قذائف على شكل عبوات ناسفة، إضافة إلى أسلحة ومنصات إطلاق القذائف وقنابل محلية الصنع ومناظير ليلية من طراز“BMB1” في حي البكر.
وعثرت القوة بالتنسيق مع الفرقة 16 بالجيش على مضافة لداعش بداخلها 10 أحزمة ناسفة كانت معدة للتفجير، إضافة إلى ورشة لصناعة الصواريخ ومنصات إطلاقها في حي المثنى بداخله مجموعة من الوثائق المهمة ومستلزمات لتفجير العبوات الناسفة وقنابل وعبوات ناسفة.
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