مقتل 13 مسلحا من القاعدة في مواجهات مع قبائل "لودر" اليمنية

أعلنت مصادر أمنية يمنية، مقتل 13 مسلحا من تنظيم القاعدة في مواجهات مع قبائل مدينة “لودر” كبرى مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة أبين.

وقالت المصادر لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية، اليوم السبت “إنه سبقت الاشتباكات محاولة لمسلحين ينتمون للتنظيم المتطرف الدخول إلى مقار حكومية والعبور من وسط المدينة باتجاه مناطق مجاورة”.

يذكر أن أبناء قبائل مدينة لودر قاموا، أمس، بطرد مسلحي تنظيم القاعدة من المدينة بعد أن دخلوها لفترة وجيزة، إلا أن الاشتباكات الأخيرة دارت عندما حاول التنظيم المتطرف مرة أخرى دخول المدينة فجرا، محاولا السيطرة على مبان رسمية فيها في طريقه إلى المناطق المجاورة عبر وسط المدينة.