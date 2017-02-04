 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 01:23 مساءً
روابط سريعة
مقتل 13 مسلحا من القاعدة في مواجهات مع قبائل "لودر" اليمنية
تنظيم القاعدة في اليمن

مقتل 13 مسلحا من القاعدة في مواجهات مع قبائل "لودر" اليمنية

السبت، 4 فبراير 2017 02:08 م
أ ش أ

أعلنت مصادر أمنية يمنية، مقتل 13 مسلحا من تنظيم القاعدة في مواجهات مع قبائل مدينة “لودر” كبرى مديريات المنطقة الوسطى بمحافظة أبين.

وقالت المصادر لقناة “سكاي نيوز” الإخبارية، اليوم السبت “إنه سبقت الاشتباكات محاولة لمسلحين ينتمون للتنظيم المتطرف الدخول إلى مقار حكومية والعبور من وسط المدينة باتجاه مناطق مجاورة”.

يذكر أن أبناء قبائل مدينة لودر قاموا، أمس، بطرد مسلحي تنظيم القاعدة من المدينة بعد أن دخلوها لفترة وجيزة، إلا أن الاشتباكات الأخيرة دارت عندما حاول التنظيم المتطرف مرة أخرى دخول المدينة فجرا، محاولا السيطرة على مبان رسمية فيها في طريقه إلى المناطق المجاورة عبر وسط المدينة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3