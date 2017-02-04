قال وزير القوى العاملة محمد سعفان ، إن تطوير مراكز التدريب المهني ورفع كفاءة الكوادر الفنية من المدربين وتطوير المناهج وتحديث البرامج التدريبية وإضافة مناهج وحرف جديدة يتطلبها سوق العمل من خلال أنظمة التدريب المختلفة تناسب جميع الفئات الراغبة في التدريب.

وأوضح أن نظام التدريب التحويلي، سوف يسهم في حل مشكلة البطالة من الخريجين من الجامعات والمعاهد المتوسطة والمؤهلات المتوسطة وراسبي الثانوية، وتمكين الشباب من الحصول على حرفة أو اتقان مهارة للحصول على فرصة متاحة بسوق العمل.

وقال بيان عبر وزعته الوزارة عبر البريد الالكتروني، إن سعفان ووجه مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات بضرورة الاستغلال الأمثل لمراكز التدريب المتاحة، واستغلال الخطة الاستثمارية لتطوير هذه المراكز، مشيرا إلي أن مركز التدريب المهني بدمياط الجديدة قرر بدء وتنفيذ الدورات التدريبية علي المهن المختلفة للعام الحالي 2017 من 12 فبراير الجاري وحتي 11 إبريل المقبل للذكور والإناث.

من جانب آخر، أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، قرارا بتكليف أمال عبد الموجود عبد الحكم، بالقيام بعمل وكيل وزارة لأمانة العامة، ولحين الانتهاء من إجراءات التعيين ، وذلك اعتبارا من غدا الأحد.