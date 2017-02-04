أعلن الجيش التركي، مقتل 51 مسلحا من تنظيم داعش الإرهابي في غارات جوية نفذها سلاح الجو التركي استهدفت 59 موقعا للتنظيم في مدينة الباب بشمال سوريا .

ونقلت قناة “العربية” الإخبارية، اليوم السبت عن الجيش قوله في بيان “إنه بين القتلى أربعة قادة محليين للتنظيم” ، لافتاً إلى أن طائراته دمرت 56 مبنى وثلاثة مراكز قيادة في مدينتي الباب وبزاعة.

وأشار البيان إلى أن قوات التحالف نفذت ثماني ضربات جوية على منطقة الباب، مدمرة موقعين دفاعيين وعربتين مدرعتين.

يذكر أن القوات التركية تطوق مدينة الباب الخاضعة لسيطرة التنظيم منذ أسابيع في إطار عملية عسكرية مستمرة منذ أكثر من خمسة أشهر .