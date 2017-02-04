استشهاد مجند من قوات أمن شمال سيناء، بطلق ناري من قناص، خلال خدمته بأحد الأكمنة الأمنية، جنوب مدينة العريش .

وقالت المصادر: “إن قناص قام بإطلاق النار على كمين أبوعميرة الأمني، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، وردت عليه القوات، ووقع تبادل لإطلاق النار، أسفر عن إصابة المجند، سعيد محمد، 22 عامًا، بطلق ناري بالرأس، ما أدى إلى إستشهاده”.

وتم نقل جثة الشهيد إلى المستشفي العسكري بالعريش، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.