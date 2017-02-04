خبير سياسي:عدم اعتراف أمريكا بالاتفاق النووي الإيراني «اختلال عقلي»السبت، 4 فبراير 2017 04:28 م
وصف الدكتور مدحت حماد أستاذ الدراسات الإيرانية، أن المناورات العسكرية التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني بـ”التقليدية السنوية”، مشيرا إلى أن هذه المناورات “عمليات تعبوية استراتيجية شاملة” تقوم مرتين في السنة بمناسبة الثورة الإيرانية في فبراير، وذكرى الحرب العراقية الإيرانية في سبتمبر.
وأوضح حماد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، أن المناورات قد اكتسبت زخما كبيرا بسبب العقوبات الأمريكية على طهران، مضيفا: “كارثة كبرى أن تتصور الولايات المتحدة الأمريكية أنها قادرة على اشعال حرب ضد إيران دون أن تسلم باقي دول المنطقة ودون أن يختل التوازن الاستراتيجي بالشرق الأوسط والأمن والسلم الدولي”.
وطالب من الدول الكبرى والأعضاء الدائمين بمجلس الأمن باتخاذ اجراءات قانونية دولية ضد الولايات المتحدة الأمريكية في حال قيامها بأي عمل عسكري ضد إيراني نظرا لأنها صدد تهديدها الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف : “إدارة ترامب لن تجرؤ على تحويل أقواله لأفعال، حيث تحتاج واشنطن لنصف مليون جندي أمريكي لمهاجمة إيران”.
واستبعد أن يتم إلغاء الاتفاق النووي الإيراني “5+1” نظرا لأنه اتفاق دولي ضمنته الأمم المتحدة، مؤكدا أن إدارة دونالد ترامب لن يكون بوسعها أن تلغي اعترافها بهذا الاتفاق إلا “أذا كانت مختلة عقليا” لأن هذا سيؤدي إلى تلاشي مصداقية الولايات المتحدة وتصبح طرفا غير مؤثوق فيه.
واعتبر تهديدات وتصعيد الولايات المتحدة مع إيران بأنه ” استمرار لاستنزاف وابتزا لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية”، مشيرا إلى مطالبة ترامب حصول الولايات المتحدة على نفقات تأمينها لبعض الدول.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت عن اعتزامها فرض عقوبات على الولايات المتحدة ردا على عقوبات واشنطن ضدها.
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء مناورات عسكرية تشمل إطلاق صواريخ بشرق العاصمة طهران .
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