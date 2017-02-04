الموافقة على تخصيص مقر للمجلس القومي للمرأة في الاسكندريةالسبت، 4 فبراير 2017 02:03 م
استقبل اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة لبحث سبل التعاون في دعم المرأة الإسكندرية بعد إعلان عام 2017 عام ” المرأة المصرية “.
وخلال الاجتماع، طلبت أعضاء المجلس القومي ضرورة استغلال هذه المراكز الثقافية والشبابية في المحافظة في تنمية الفنون والثقافة للمرأة لرفع مستوى التّذوق بشكل عام و اقتراح الاستفادة منها في عقد لقاءات شهرية للتوعية و ممارسة الرياضة للشباب.
وتناول الاجتماع سبل تخصيص مقر لفرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية يسمح بتنفيذ دوره في المحافظة.
من جانبه، وعد المحافظ بتوفير المقر في أقر فرصة ممكن، موفقته على مشاركة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية في اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة.
تعهد المحافظ بإجراء لقاء دوري للاجتماع مع أعضاء فرع المجلس لمناقشة سبل الدعم و عرض الرؤى المستقبلية للمجلس في المحافظة .
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