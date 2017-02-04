وزير التجارة الإيفوارى : مبادرات مشتركة مع مصر بهدف تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدينالسبت، 4 فبراير 2017 02:02 م
أكد وزير التجارة في كوت ديفوار سليمان دياراسوبا سعي بلاده إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر خلال الفترة المقبلة، موجها الدعوة إلى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة و التجارة ، وإلى رجال الأعمال المصريين لزيارة كوت ديفوار للتعرف على السوق الإيفواري وحجم التسهيلات التي من الممكن أن توفرها الحكومة الإيفوارية لهم .
وأوضح وزير التجارة ، في حوار لموفد وكالة أنباءالشرق الأوسط لدى كوت ديفوار، أن هناك عدةمبادرات مشتركة بين البلدين من الممكن الاستفادة منها فى تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ؛وأبرزها التوقيع على اتفاق جديد للتعاون التجاري، وتكثيف الحملات الدعائية التجارية بين البلدين ،وتقديم الدعم الكامل لها ،وتنظيم وعقد منتدى بصفة منتظمة لرجال الأعمال في مصروكوت ديفوار ، وتعزيز الشراكات المؤسسية بين الشركات المصرية المصرية والإيفوارية، وتعميم هذه المبادرات لدى المنظمات الإفريقية لتعزيزالتجارة الإفريقية / الإفريقية .
وأضاف / أن مصر تسعى للاستفادة من الانفتاح الاقتصادي في كوت ديفوار، وتعزيزحجم تجارتها ليس فقط في كوت ديفوار وإنماأيضا في منطقة غرب ووسط إفريقيا ، نظرا لأن مصر كانت من أوائل الدول التي دخلت السوق الإيفواري منذ أواخر القرن الماضي ، وهناك علاقات وثيقة على كافة المستويات بين الدولتين /، معربا عن ترحيب الحكومة الإيفوارية بالدخول فى مشروعات مشتركة مع الشركات المصرية سواء كانت من القطاع الخاص أو الحكومي ، وتسهيل حركة انتقال الفنيين والعمالة وعمليات الاستيرادوالتصدير .
وأكد سليمان دياراسوبا وزير التجارةالإيفواري أن مصر تعد ثاني أكبر شريك في البنك الإفريقي للتنمية وتستطيع من خلاله تمويل العديد من المشروعات في السوق الإيفواري ، مشيرا إلى أنه سيطرح على نظيره المصري فكرة إنشاء بنك برأسمال مشترك بين مصر وكوت ديفوار لتمويل المشروعات المشتركة بين البلدين .
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