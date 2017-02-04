تعتبر البليلة الساخنة، من أهم الأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية، التي تمنح الشخص الشعور بالشبع والدفء بلا زيادة في الوزن، كما أنها تحتوى على العديد من الفوائد الصحية التي قد يجهلها الكثيرون .

وتتمثل فوائد البليلة فى الاتى :

1 - تحتوى على نسبة كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات والحديد التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط وتخلصك من كسل وخمول الشتاء.

2 - تحتوى على الألياف التي تمنح الشخص الشعور الطويل بالشبع، فتجنبك تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي بدورها قد تتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون بالجيم.

3 - تعمل على تحسين حركة الأمعاء وعلاج مشاكل الانتفاخ بشكل فعال.

4 - تساعد على تنظيم نسبة السكر في الدم.

5 - تلعب دورا فعالا في رفع هرمونات السعادة، كما تساعد على زيادة الاسترخاء وتحسين المزاج.

وتحضر البليلة من خلال نقع حبوب القمح في الماء لمدة يوم، ثم تصفى، ثم توضع في الماء وتسلق ثم تأتى باللبن خالى الدسم الساخن المذاب فيه السكر حسب الحاجة ويضاف على البليلة.