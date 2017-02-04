 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 01:15 مساءً
روابط سريعة
الإعلام الكاميرونى عن مباراة مصر: "مش عايزين نتمتع.. عايزين نفرح"
منتخب الكاميرون‎

الإعلام الكاميرونى عن مباراة مصر: "مش عايزين نتمتع.. عايزين نفرح"

السبت، 4 فبراير 2017 02:00 م
متابعات

ألقت وسائل الإعلام الكاميرونية، الضوء على مباراة مصر والكاميرون، التى تنطلق فى التاسعة مساء غد الأحد، بملعب “لاميتى”، بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”، فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطالب موقع “بريس سبورت”، البلجيكى هوجو بروس، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، بضرورة تحقيق الفوز وعدم الاهتمام بتقديم “الكرة الجميلة”، مشيراً إلى أن المدرب البلجيكى عليه أنه يتحلى بالواقعية فى مباراة الغد.

وأضاف أن منتخب مصر على الرغم أنه لم يقدم مستويات ممتعة ومميزة طوال مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه نجح فى الوصول إلى المباراة النهائية، وهو الأمر الذى يعد بمثابة “جرس إنذار” لمنتخب “الأسود” الذى يسعى للحصول على اللقب القارى للمرة الخامسة فى تاريخه.

وتغلب منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 4 -3 بركلات الترجيح، فى المباراة، التى جمعتهما الأربعاء الماضى، ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1.

يأتى هذا فى الوقت الذى حقق فيه منتخب الكاميرون، فوزاً غالياً على غانا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3