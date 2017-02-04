ألقت وسائل الإعلام الكاميرونية، الضوء على مباراة مصر والكاميرون، التى تنطلق فى التاسعة مساء غد الأحد، بملعب “لاميتى”، بالعاصمة الجابونية “ليبرفيل”، فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وطالب موقع “بريس سبورت”، البلجيكى هوجو بروس، المدير الفنى لمنتخب الكاميرون، بضرورة تحقيق الفوز وعدم الاهتمام بتقديم “الكرة الجميلة”، مشيراً إلى أن المدرب البلجيكى عليه أنه يتحلى بالواقعية فى مباراة الغد.

وأضاف أن منتخب مصر على الرغم أنه لم يقدم مستويات ممتعة ومميزة طوال مشواره فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، إلا أنه نجح فى الوصول إلى المباراة النهائية، وهو الأمر الذى يعد بمثابة “جرس إنذار” لمنتخب “الأسود” الذى يسعى للحصول على اللقب القارى للمرة الخامسة فى تاريخه.

وتغلب منتخب مصر على بوركينا فاسو بنتيجة 4 -3 بركلات الترجيح، فى المباراة، التى جمعتهما الأربعاء الماضى، ضمن منافسات الدور نصف النهائى، بعدما انتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1/1.

يأتى هذا فى الوقت الذى حقق فيه منتخب الكاميرون، فوزاً غالياً على غانا بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الدور نصف النهائى.