القبض على مصريين وسودانيين أثناء تسللهم إلى ليبيا

أحبط حرس الحدود المصرية تسلل عدد من المصريين والسودانيين أثناء تسللهم من الأراضي المصرية إلى ليبيا.

وقال بيان صادر، إن قوات حرس الحدود المصرية تمكنت من ضبط عدد من صعايدة محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وعدد آخر من محافظات وجه بحري من البحيرة وكفر الشيخ والفيوم والدقهلية بينهم اثنان يحملان الجنسية السودانية أثناء هجرة غير شرعية لدولة ليبيا عن طريق الدروب الصحراوية بجنوب السلوم.

وتم عرض المتسللين وعددهم ٣١ شخص على النيابة العامة لتولى التحقيق والهدف من تلك الهجرة.