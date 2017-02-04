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القبض على مصريين وسودانيين أثناء تسللهم إلى ليبيا
المتحدث العسكري يعلن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات- حرس الحدود

القبض على مصريين وسودانيين أثناء تسللهم إلى ليبيا

السبت، 4 فبراير 2017 01:50 م
محيط: أحمد زكي

أحبط حرس الحدود المصرية تسلل عدد من المصريين والسودانيين أثناء تسللهم من الأراضي المصرية إلى ليبيا.

وقال بيان صادر، إن قوات حرس الحدود المصرية تمكنت من ضبط عدد من صعايدة محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا  وعدد آخر من محافظات وجه بحري من البحيرة وكفر الشيخ والفيوم  والدقهلية بينهم اثنان يحملان الجنسية السودانية أثناء هجرة غير شرعية لدولة ليبيا عن طريق الدروب الصحراوية بجنوب السلوم.

وتم عرض المتسللين وعددهم ٣١ شخص على النيابة العامة لتولى التحقيق والهدف من تلك الهجرة.

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