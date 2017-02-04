أحداث متوقعة مساء اليوم السبت 4 فبراير

القاهرة.. يستضيف جناح مجموعة النيل العربية بصالة 4 بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع رواية “أورجانزا”، وهي الرواية التاسعة للكاتبة وفاء شهاب الدين، والصادرة عن مجموعة النيل العربية.

القاهرة.. يستضيف جناح مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة، في الثانية بعد الظهر، حفل توقيع كتاب “خرافات التنمية البشرية ” و”النفس البشرية كيف تطمئن” و”مشاكل المراهقين” للإعلامي ومدرب التنمية البشرية الدكتور عمار عبد الغني.

القاهرة.. تنظم منظمة المرأة العربية ندوة تحت عنوان “دور المرأة في تحقيق التضامن العربي”، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

القاهرة.. تنطلق فعاليات مهرجان الحرف التراثية في دورته الثانية، في تظاهرة ثقافية ترفع شعار “إبداع من مصر”، والذي ينظمه مركز الطفل للحضارة والإبداع “متحف الطفل” التابع لجمعية مصر الجديدة.

الإسكندرية.. يحيي ثنائي العود دينا عبد الحميد والسوري غسان اليوسف، حفلا موسيقيا على المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية، وذلك بمشاركة مجموعة عازفات مصر “طلبة بيت الموسيقى والرسم”.

القاهرة.. تستضيف ساقية الصاوي بالزمالك، في السابعة والنصف مساءً، حفلا فنيا تحييه فرقة “كايروكي”، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية.

القاهرة.. يعرض مسرح الساقية للعرائس، في الواحدة ظهرا، مسرحية عرائس الماريونيت “حجر طرزان”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك.

القاهرة.. تحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة مساءً، حفلا موسيقيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

الإسكندرية.. يستضيف مسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية”، في الثامنة مساءً، حفل كورال القاهرة الاحتفالي.

القاهرة.. تحيي فرقة فرسان الشرق للتراث، في الثامنة مساء، عرض “علاء الدين”، وذلك على مسرح الجمهورية.

القاهرة - ليبرفيل.. يلتقي منتخبا بوركينا فاسو وغانا، في التاسعة مساءً، على ملعب بورجونتى، وذلك في إطار مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها الجابون.

المنصورة.. تختتم، في الخامسة مساءً، فعاليات المؤتمر الطلابي التدريبي، الذي تنظمه الجمعية العلمية لطلاب كلية الصيدلة بجامعة المنصورة، وذلك بحضور نخبة من أعضاء الجمعيات المناظرة في 9 جامعات مصرية، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبني كلية الطب بالمنصورة.

المنصورة.. يستضيف قصر ثقافة المنصورة، في السادسة مساءً، عرضا فنيا لفرقة المنصورة للموسيقى العربية بمناسبة ذكرى كوكب الشرق أم كلثوم.