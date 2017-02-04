مباحث التموين تضبط 742 ألف لتر بنزين وسولار خلال 24 ساعةالسبت، 4 فبراير 2017 01:40 م
واصل ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، شن حملاتهم التفتيشية الموسعة؛ لتحقيق الرقابة على الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع التموينية والبترولية المدعمة ومكافحة كافة صور الغش التجاري.
وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية على مدى 24 ساعة - عن ضبط 22 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 341 اسطوانة بوتاجاز، و742 ألفا و160 لتر سولار وبنزين، و82 قضية دقيق مدعم وأقماح ومخالفات مخابز، بمضبوطات بلغت 72 طنا و350 كجم، و73 قضية في مجال الغش التجاري، و15 قضية في مجال مخالفات الأرز، ضبط خلالها 43 طنا و740 كجم و32 قضية في مجال مخالفات السكر، ضبط خلالها 23 طنا و521 كجم.
كما أسفرت جهود الحملات عن ضبط 26 قضية في مجال اللحوم والطيور والأسماك، و53 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، و561 قضية في مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين)، و13 قضية في مجال السلع مجهولة المصدر، و4 قضايا في مجال الإتجار بمستلزمات الثروة الحيوانية والزراعية و15 قضية في مجال الاستيلاء على الدعم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
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