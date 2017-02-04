صحيفة: استقالة جماعية للحكومة الكويتية لهذا السببالسبت، 4 فبراير 2017 02:02 م
علمت صحيفة “القبس” الكويتية اليوم السبت أن هناك توجها حاليا في مجلس الوزراء الكويتي لتقديم استقالة جماعية ؛ احتجاجا على استجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشباب الشيخ سلمان الحمود.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم عن مصدر حكومي كويتي قوله “إن أسباب الاستقالة ترجع إلى الشخصانية في استجواب وزير الإعلام وزير الدولة للشباب وعدم التزام الكتل البرلمانية مع الحكومة إضافة إلى عدم التزام مجلس الأمة الكويتي بقرار الوزير بشأن الرياضة”.
ونيابيا .. حذر عدد من النواب من ذهاب الحكومة في دفاعها عن وزير الإعلام والشباب إلى الاستقالة الجماعية، واصفين الخطوة بالانتحار الجماعي.
وأكدت مصادر برلمانية عدة أن اختيار الاستقالة لن يثني النواب مستقبلا عن تقديم مجموعة أخرى من الاستجوابات لعدد من الوزراء الذين وضعوا تحت المراقبة والرصد منذ فترة، لافتة إلى أن الاستقالة الحكومية تشحن الشارع وتضع النواب تحت ضغط أعلى من سابقه.
ومن جهته .. بين النائب وليد الطبطبائي أن مصير رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك سيكون كمصير سلفه وذلك إثر قيام بعض الأطراف الحكومية بالتفاوض مع بعض النواب الذين أعلنوا تأييدهم طرح الثقة والذين بلغ عددهم 30 نائبا..مؤكدا على أن الحكومة في دفاعها عن وزيرها تعتبر شريكة معه في تعطيل الرياضة والفساد الإداري والمالي.
ومن جانبه ..طالب النائب عادل الدمخي الحكومة التحلي بالأخلاق الرياضية والاعتراف بهزيمتها في الجولة الأولى مع المجلس ، مشيرا إلى أن هذا المجلس مختلف تماما وعليه استحقاقات أمام الشعب الكويتي يستعجل تحقيقها.
وبدورها .. قالت النائبة صفاء الهاشم إن أية محاولة حكومية لثني النواب عن طرح الثقه بسلمان الحمود ستبوء بالفشل، مبينة أنه كان ينبغي على الحكومة عدم الدخول في تشكيلة استفزازية خصوصا بعد قراءتها لمخرجات الانتخابات.
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