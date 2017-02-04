ضبط 58 ألف مخالفة و57 سائقا تحت تأثير المخدر في حملات أمنية على الطرق السريعة

واصل ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملاتهم الموسعة؛ لتحقيق الانضباط المرورى في الشارع المصري.

واستهدفت الحملات - التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، وأشرف عليها اللواء عادل زكى مدير الإدارة العامة للمرور على مدى 24 ساعة - تكثيف التواجد المروري على كافة الطرق والميادين؛ لفرض الانضباط المرورى بالشارع، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات في مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، عن ضبط 57 ألفا و577 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 11 ألفا و656 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، عن ضبط 36 ألفا و404 مخالفات متنوعة، وفى مجال ضبط المخالفات على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكباري، عن ضبط 389 مخالفة مرورية متنوعة.

كما أسفرت جهود الحملات في مجال ضبط القيادة تحت تأثير تعاطى المخدرات، بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والمختصين بوزارة الصحة، عن ضبط 57 حالة قيادة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة.

وفي مجال ضبط مخالفات سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، وطرق السويس، والإسماعيلية، والقطامية، عن ضبط 649 مخالفة متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل كل واقعة على حدة.