رسالة شفهية من الرئيس السيسي لنظيره الإماراتى ينقلها سامح شكرىالسبت، 4 فبراير 2017 01:34 م
التقى وزير الخارجية سامح شـكري اليوم السبت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ولي عهد أبو ظبي، ناقلا رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشاد، خلال اللقاء، بالمواقف المشرفة التي تتخذها الإمارات لدعم مصر ومساندة شعبها تحت القيادة الحكيمة للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتقدير مصر قيادة وشعباً للعلاقات الوثيقة والخاصة التي تجمع بين القاهرة وأبو ظبي، والتطلع إلى توثيق علاقات التعاون والتنسيق مع الإمارات خلال المرحلة القادمة التي تزداد فيها عوامل عدم الاستقرار والتحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن ولي عهد أبو ظبي أكد، خلال اللقاء، على العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط بين مصر والإمارات، مشيرا إلى ما تحظى به مصر من احترام وتقدير ومكانة خاصة لدى جموع الشعب الإماراتي، ومؤكداً على تضامن الإمارات الكامل مع مصر في مواجهة التحديات الراهنة، والتطلع إلى التنسيق وتعزيز التشاور بشأن التحديات المتفاقمة التي تواجه المنطقة العربية.
ونوه أبو زيد، بأن اللقاء شهد تبادلاً للرؤى والتقديرات بشأن الأزمات التي تواجه المنطقة العربية، لاسيما الوضع في ليبيا، فضلاً عن الأوضاع في كل من اليمن سوريا والعراق، وعكس تفاهماً مشتركاً بين البلدين لمجمل أوضاع المنطقة.
كما أكد الجانبان على ضرورة تكثيف وتيرة التشاور وتنسيق المواقف خلال المرحلة القادمة من أجل التوصل إلى حلول سياسية لأزمات الوطن العربي ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، وشددا على أهمية العمل على تنمية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على مختلف أصعدتها السياسية والإقتصادية والتنموية.
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