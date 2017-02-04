بحث محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، آليات إنشاء “جراجات” أسفل الحدائق بعد قرار تشكيل ورش عمل لحصر العديد من الأماكن لبحث تحويلها إلى “جراجات” والاستفادة منها.

وقال المحافظ خلال اجتماعه اليوم السبت مع المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء وممثل إدارة المرور ومديرية النقل والإسكان، إن الإنشاء سيكون في المناطق التي تشهد ازدحاما، وذلك لتخفيف الضغط علي الشارع وظهور الشكل الجمالي للطرق، وكذا تسهيل عمل الأحياء عن القيام بأعمال النظافة ورفع الكفاءة للشارع.

وأشار الغضبان إلى أن هناك لجنة تتكون من جميع جهات المرافق لمعاينة مكان إقامة الجراج أسفل حديقة “الفرما” لتحديد الاحتياجات اللازمة، لافتا إلى أن هذه المنطقة محورية ويوجد بها عدد من الهيئات والمصالح مما يعد تواجد جراج بها أمرا ضروريا وسيعمل علي تحقيق انسياب مروري والقضاء علي ازدحام السيارات بالمنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع مبادرة المحافظة بإزالة جميع الأسوار من الحدائق حيث أنها تعد متنفسا للأهالي، وإزالة الأسوار يعطي للمواطن راحة تجاه المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى منع تواجد الأكشاك علي أرصفة الحدائق ومنع استغلال الأسوار في الدعايا والإعلان.