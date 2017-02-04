توفيت منذ قليل بمستشفى الجلاء العسكري، دميانة أمير الشهيدة رقم 29 من ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية، متأثرة بجراحها، حيث كانت تعاني من شظية في المخ.

وتوفيت دميانة عن عمر 14 عاما ومن المنتظر أن تعلن الكنيسة القبطية عن ترتيبات العزاء بعد قليل.