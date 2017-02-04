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وفاة "دميانة" الضحية الـ 29 لتفجير الكنيسة البطرسية
دميانة أمير - الكنيسة البطرسية

وفاة "دميانة" الضحية الـ 29 لتفجير الكنيسة البطرسية

السبت، 4 فبراير 2017 02:20 م
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توفيت منذ قليل بمستشفى الجلاء العسكري، دميانة أمير الشهيدة رقم 29 من ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية، متأثرة بجراحها، حيث كانت تعاني من شظية في المخ.

وتوفيت دميانة عن عمر 14 عاما ومن المنتظر أن تعلن الكنيسة القبطية عن ترتيبات العزاء بعد قليل.

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