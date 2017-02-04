اختتم مركز البحوث الزراعية، فعاليات الحملة القومية للذرة الشامية لموسم 2016، والتي شملت 22 محافظة على مستوى الجمهورية تزرع المحصول.

وأكد الدكتور عبد المنعم البنا رئيس المركز – خلال الاجتماع الختامي للحملة – إن الحملة استهدفت تعريف وتوعية المزارعين بالمحافظات المختلفة، والطرق الحديثة والظروف البيئية للمحصول، والتعرف على الهجن والأصناف الجديدة منه والتي توصل إليها الخبراء الباحثون بالمركز، من خلال الحقول الإرشادية، بهدف زيادة الإنتاجية ورفع جودة المحصول، مما يساهم أيضا في رفع مستوى دخول المزارعين .

وصرح رئيس المركز اليوم أن الحملة – والتي تم تنفيذها تحت رعاية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي – شارك فيها عدد كبير من المعاهد البحثية، والقطاعات والإدارات المركزية المعنية بالوزارة، فضلاk عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.. موضحا أن المساحة الإجمالية المنزرعة بالمحصول بلغت هذا العام حوالي مليونين و494 ألفا و992 فدانا، مقارنة بالعام الماضي والذي بلغت المساحة الإجمالية خلاله حوالي مليونين و291 ألفا و339 فدانا.