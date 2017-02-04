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تطبيق جديد لضبط مستوى الفيتامينات بالجسم
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تطبيق جديد لضبط مستوى الفيتامينات بالجسم

السبت، 4 فبراير 2017 01:14 م

طرح موقع “جوجل بلاي” الشهير تطبيقا جديدا حمل اسم “بلو ميزون” الذي يعد بمثابة خدمة طبية تساعد في تفادي نقص أو زيادة مستويات الفيتامين في الجسم, وتنبهك لمدى احتياجك للعناصر الهامة والجرعات اللازمة.

ولا يستلزم التطبيق الجديد سوى تسجيل بياناتك الطبية وبعض المعلومات عن معدل الوزن, والطول, الجنس والعادات الغذائية اليومية إلى جانب معدل نشاطك الرياضي الأسبوعي, ليساعدك التطبيق بفضل معادلات حسابية خوارزمية على معرفة القدر المناسب لك واحتياجاتك من الفيتامينات والمكملات الغذائية اليومية.

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