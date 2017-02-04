قرية يمنية لا يبصر أهلها إلا ليلاً

كشف تقرير إعلامي، عن ظاهرة نادرة في إحدى قرى اليمن، حيث لا يبصر أهلها إلا في الليل، ولا يتمتعون بنعمة الرؤية في النهار. وأوضح التقرير، أن قرية الخزنة في منطقة “بني ...