وزير النقل يتفقد ورش فرز السكك الحديدية وشركة «إيرماس»السبت، 4 فبراير 2017 01:14 م
تفقد الدكتور جلال سعيد وزير النقل اليوم السبت ورش الفرز بالقاهرة وشركة “ايرماس” المتخصصة في عمرات وصيانة الجرارات.
وشهد الوزير خلال جولته، عمليات إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها، (الهنشل والكندي والادترانز والEMD و ال GE)، ثم تفقد ورش العربات الإسباني والفرنساوي وعربات النوم لمتابعة عمليات الصيانة الدورية للعربة وإصلاح وصيانة أجهزة التكييف بالعربات وعمليات التجهيز اليومي لها.
والتقى الوزير، أثناء الجولة، مع بعض العاملين بالورشة ووجه قيادات الهيئة بضرورة الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية.
ووجه الوزير بإزالة المخلفات الملاصقة لسور الشرابية بالتعاون بين شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وهيئة السكك الحديدية خلال شهرين.
كما تفقد ورش عمرات وصيانة الجرارات “إيرماس” الشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية حيث تابع إجراء العمرات للجرارات قبل الدفع بها إلى التشغيل واطمأن على توافر قطع الغيار المطلوبة للقطارات الموجودة بالخدمة.
وقال الدكتور جلال سعيد إن ورش “إيرماس” متخصصة في عمرة وصيانة جميع أنواع جرارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث تقوم بإجراء العمرات بأنواعها المختلفة لأسطول جرارات هيئة السكك الحديدية بمعدل حوالي 30 عمرة كل شهر للجرارات بمختلف أنواعها ما بين جسيمة ومتوسطة وخفيفة.
وأوضح أن الورش تقوم بتحسين العربات المطورة الخاصة بأسطول السكة الحديد والمحافظة على كفاءة قوة الجر للقاطرات لانتظام حركة قطارات الركاب، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في الشركة يبلغ أكثر من 1800 عامل ومهندس يجري تدريبهم بشكل مستمر لمعرفة الجديد في هذا المجال الهام.
وورش فرز القاهرة تعتبر من أقدم الورش بهيئة السكك الحديدية وأكبر الورش المتخصصة في الصيانة والتجهيز اليومي للجرارات والعربات حيث تبلغ مساحتها حوالى 235 فدانا، وتتكون من 5 ورش رئيسية هي (الجرارات والعربات الإسباني والعربات الفرنساوي وعربات النوم وعربات توليد القوى).
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