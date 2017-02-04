ثمن الداعية الإسلامي الشيخ خالد الجندي، تقديم حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري كقدوة في كل مناسبة ومجال بما لا يخالف النظم والقوانين لتنظيم العمل الدعوي، رافضا ترك كل إمام أو خطيب يعرض وجهة نظره تجاه قضية ما.

وقال الجندي من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت: “نحن ابتلينا بدعاة من التيار السلفي والتيار الإخواني الإرهابي بيقولوا وجهات نظر في منتهى الخطورة بتدمر المجتمع وتزرع الفتن، تسبب القلاقل.. فهل نفتح الباب أمام وجهات النظر أم نغلقه؟؟”، مضيفا أنه يجب محاسبة من يعرض وجهة نظره من خلال المنابر حتى لو اشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة.

وتابع : “المنبر مكان دعوي له نظمه ولوائحه وتقاليده وضوابطه، ولا بد أن يوضع تحت اطار التنظيم العام للدولة لضمان عدم خروجه عن منظومة القيم الاجتماعية”، مناشدا الدعاة عدم تحويل المنابر لوجهات النظر.

ورفض الجندي التنكيل بخطيب السويس الذي “أشاد بحارس مرمى منتخب مصر”، واصفا الخطيب بأنه “حسن النية”، مطالبا من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الاكتفاء بلفت نظر “الخطيب”.

ووجه كلمة لـ”خطيب السويس”، قائلا: “جزاك الله خيرا، ولكن ما المانع في الحديث عن عصام الحضري بعد الخطبة؟؟!!، حتى لا يتحول المنبر لساحة تراشق بالألفاظ” .

وأضاف: “مباريات المنتخب ستنتهي ومقبلين على مباراة الأهلي والزمالك، فماذا لو تحولت الخطبة لإشادة بأداء الأهلي أو الزمالك، فستتحول صلاة الجمعة إلى تقاتل بين الأهلاوية والزملكاوية”.

وأعرب عن تمنياته في فوز المنتخب المصري لكرة القدم بالمباراة النهائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون، موضحا أن عصام الحضري صديق شخصي له.

وكان وكيل أول وزارة الأوقاف بمحافظة السويس قد قرر إحالة إمام مسجد إلى التحقيق بعد مطالبته من الشباب الاقتداء بحارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري أثناء خطبة الجمعة أمس.

ومن المعروف، أن حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم عصام الحضري يشارك حاليا كـ”حارس أساسي” في صفوف “الفراعنة” بنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجابون.

ويعتبر الحضري “44 سنة” أكبر لاعبي البطولة سنا وأكثرهم مشاركة في تاريخ البطولة الأفريقية، بالإضافة إلى أن مرماه لم يتلقى سوى هدف وحيد بالبطولة حتى الأن.