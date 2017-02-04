"إير فرانس" تسمح بصعود ركاب من الدول السبع إلى أمريكا

قالت الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” اليوم السبت إنها استأنفت السماح لركاب من دول شملها حظر سفر أمريكي من الصعود على متن رحلاتها المتجهة للولايات المتحدة بعد تعليق محكمة اتحادية أمريكية للأمر التنفيذي.

وقال ايرفيه اشلير المتحدث باسم الشركة “بدءا من اليوم ننفذ قرار المحكمة... مواطنو الدول المعنية سيسمح لهم بالطيران مرة أخرى للولايات المتحدة بشرط أن تكون وثائقهم وتأشيرات دخولهم سارية وسليمة.”

وأضاف المتحدث أن ممثلين عن الحكومة الأمريكية في باريس نصحوا خطوط الطيران المحلية بأن بإمكانها استئناف تقديم خدماتها المتجهة للولايات المتحدة لمواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن. وعلق قاض في سياتل يوم الجمعة الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الذي يعلق برنامج اللاجئين ويمنع المسافرين من الدول السبع.