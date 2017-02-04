الرئيس الألماني: على أوروبا تحديد موقف واضح من قرارات ترامب

طالب الرئيس الألماني يواخيم جاوك، باتخاذ موقف واضح من أوروبا ضد مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر دخول مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

قال جاوك في مقابلة مع خمس صحف أوروبية، اليوم السبت: “يتعين علينا إعلان موقفنا بوضوح في ذلك”، وذلك وفقًا لموقع إمارات 24.

وذكر جاوك “أن هذا الحظر يتهم معتنقي الدين الإسلامي والمنحدرين من أصول معينة بصورة جزافية بأنهم يمثلون خطرًا أمنيًا، وهذا يتعارض مع تصوراتنا عن الكرامة الإنسانية والمساواة والحرية الدينية”.

وأجرى جاوك المقابلة المشتركة مع صحف “إن آر سي هاندلسبلاد” الهولندية و”ذا جارديان” البريطانية و”لوموند” الفرنسية” و”لا ستامبا” الإيطالية و”إل بايس” الإسبانية في قصر “بيليفو” الرئاسي ببرلين.

وفي نهاية فترته الرئاسية، ذكر جاوك أن ألمانيا تقف حاليًا “في مرحلة انتقالية تخرج فيها من إنكار الذات والانكفاء الذاتي بسبب الإحساس بالذنب التاريخي، إلى دور أكثر فعالية في أوروبا والعالم”، موضحًا في الوقت نفسه أن بلاده لا يمكنها بمفردها حماية قيم العالم الحر.

وأكد الرئيس الألماني أن برلين شريك موثوق للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفا: “إن الانتماء الأوروبي يعد مكونًا رئيسيًا في الشخصية الألمانية”.

وعن سياسة اللاجئين والهجرة، طالب جاوك من المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا الاهتمام بالتاريخ الأوروبي والمسئولية الألمانية عن محرقة النازية (الهولوكوست)، وقال: “يتعين على المهاجرين أن يعلموا أننا نريد أن نتذكر ونرى في الوقت نفسه أن مسئوليتنا تجاه الحاضر تزداد، وأننا نعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”.