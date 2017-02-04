هجوم إرهابي جديد على مسجد في مونتريال بكنداالسبت، 4 فبراير 2017 12:41 ص
تعرض مسجد في مدينة «مونتريال» الكندية، لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وذلك بعد 4 أيام فقط من هجوم إرهابي استهدف مسجدًا في مقاطعة «كيبيك»، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص.
قال بيان للشرطة الكندية، أمس الجمعة، إن مسجدا ومركز خديجة الثقافي في مونتريال، تعرض لهجوم نفذه مجهولون، استخدموا فيه الحجارة والبيض، وأن الهجوم أدى لتكسر بعض نوافذ المسجد، فيما بدأت الشرطة إجراء تحقيقات في الحادث.
وقال مدير المسجد والمركز، آسيك أحمد إن المسجد تعرض من قبل لهجوم لم نأخذه على محل الجد، إلا أن الهجوم الأخير، كان صادمًا وأدى لتكسر زجاج المسجد.
وشارك رئيس الوزراء الكندي جوستون ترودو، أمس، في مراسم تشييع ثلاثة من ضحايا الهجوم الإرهابي على مسجد في مقاطعة كيبيك شرق، والذي وقع الأحد الماضي.
واستهدف الهجوم المسلح، مساء الأحد الماضي، مسجدًا في مقاطعة كيبيك؛ ما أسفر عن سقوط 6 قتلى، وإصابة 19 آخرين بجروح.
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