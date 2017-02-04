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هذا ما قاله إياد نصار عن خيانته لزوجته.. فيديو
اياد نصار

هذا ما قاله إياد نصار عن خيانته لزوجته.. فيديو

السبت، 4 فبراير 2017 12:42 ص

وجهت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب سؤالا محرجا للفنان الأردني إياد نصار حول خيانته لزوجته.

شيرين سألت إياد، خلال استضافتها له في برنامج “شيري ستوديو” على قناة DMC: “بتخون مراتك كم مرة في السنة؟”، مشيرة إلى أنها تقصد حبه للفنانات أثناء تقديمه المشاهد التمثيلية معهن.

الفنان الأردني أكد أنه يستطيع التفريق جيدا بين مشاعره الحقيقية والمشاعر التمثيلية، مؤكدا أن هذا خطأ يقع فيه المبتدئين فقط، وأنه في معاهد التمثيل يتم لفت أنظارهم بألا تختلط مشاعرهم بين الواقع والتمثيل، واختتم كلامه بقوله: “عمري ما خونت مراتي”.

ثم تحدث عن زوجته مؤكدا أنها تساعده في الكثير من الأشياء، وأضاف مازحا: “أكتر حاجة بتساعدني فيها إني ألا قي حاجاتي اللي بدور عليها، مع أني منظم والحاجة ممكن تكون قدامي بس مش بشوفها وابقى متعصب جدا فتدخل هي بكل هدوء تجيبهالي”.



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