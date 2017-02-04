رفض فنسنت فيولا، المرشح لمنصب وزير الدفاع، المسئولية المعروضة عليه، وسحب اسمه من المسئولين المرشحين لتولى أي مناصب بالإدارة الأمريكية.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قال بيان البنتاجون، إن وزير الدفاع، جيمس ماتيس، يشعر «بخيبة أمل ولكنه يفهم ويحترم قرار فيولا».

وأشار وزير الدفاع الأمريكي، إلى أن ذلك من شأنه أن يقر توصية أخرى قريبًا.

وكانت صحيفة «ميليتري يامز» أول الصحف الأمريكية التي عرضت الخبر استشهدت بعدم قدرة «فيولا» على الالتفاف على قواعد وزارة الدفاع المتعلقة بشركات عائلته، وهو السبب في سحب اسمه.

ووفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية فإن «فيولا» هو الرئيس السابق لبورصة نيويورك التجارية «نايمكس» وهي رائدة في التعاملات الالكترونية.

وتذكر الصحيفة، أن «فنسنت فيولا» هو محارب سابق في سلاح المشاة بالجيش الأمريكي، وهو مؤسس لشركة تجارية، وقد وقع اختيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب له ليكون وزيرًا للجيش إلا أنه سحب اسمه من النظر.