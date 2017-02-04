سيطر الجيش السوري بالتعاون مع القوى الرديفة، على عدد من التلال الاستراتيجية وقطع طرق إمداد تنظيم داعش الإرهابي من محور جبهة الثردة باتجاه محور نقطة مخيم الدفاع في محيط مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم السبت أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وبتغطية نارية من سلاح المدفعية واصلت عملياتها العسكرية على المحاور التي تسللت إليها مجموعات من تنظيم داعش الإرهابي وحققت تقدماً استراتيجيا على الأطراف الجنوبية من المدينة ما أسفر عن إحكام السيطرة على عدد من التلال الاستراتيجية

وقطع طرق إمداد تنظيم داعش الإرهابي من محور جبهة الثردة باتجاه محور نقطة مخيم الدفاع.

من جهه أخرى .. أفاد مصدر عسكري سوري، بأن وحدة من الجيش والقوات المسلحة نفذت خلال الساعات الماضية عمليات مكثفة ضد تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم “داعش” في مزرعة الإماراتي شرق مطار السين بريف دمشق،مشيرا إلى أن العمليات أسفرت عن مقتل العديد منهم وتدمير دبابة وعربة مدرعة و 4 عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.