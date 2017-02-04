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علماء أمريكيون يطورون ثمار طماطم بمذاق أفضل
طماطم

علماء أمريكيون يطورون ثمار طماطم بمذاق أفضل

السبت، 4 فبراير 2017 12:36 ص

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين برئاسة البروفسور هارى كلي المتخصص فى الزراعة فى جامعة فلوريدا الأمريكية إلى إنتاج نوع جديد من الطماطم متنوعة الجينات الوراثية تتمتع بمذاق سكرى أفضل من طماطم الهندسة الوراثية الأخرى.

وقد قام أستاذ الزراعة بدراسة جينوم ثمرة الطماطم الذى كان تم تشريحه فى 2012 واكتشف ست جينات تسيطر على تحليل المواد الكيميائية الهامة من اجل اعطاء مذاق أفضل لهذه الثمرة ليتم إستبدال عدد من الجينات بجينات الطعم اللذيذ.

وأكد كلى أن هذه العملية تحتاج من 3 إلى 4 سنوات لإنتاج ثمار طماطم جديد ذات المذاق لذيذ محبب علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية هى المنتج العالمى الثانى للطماطم بعد الصين.

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