أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها علي 4 متهمين قد صُدر ضدهم حكم غيابى بالمؤبد، فى اتهامهما فى أحداث التظاهر والتجمهر بالطالبية.

وعاقبت حضوريًا المتهم “محمد أسامة سيد عبد الرءوف”، بالسجن المشدد، 10 سنوات عما أسند إليه من اتهامات.

وعاقبت المحكمة كلًا من “الحسيني صبحي حسن، ومحمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد محمد”، بالسجن المشدد 3 سنوات عن التهم المنسوبة إليهم.

وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح الأبيض المضبوط وألزمتهم المحكمة جميعًا بالمصاريف الجنائية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

وكانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهمين محمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد، مع 9 آخرين، قيامهم فى 21 فبراير 2014 بدائرة قسم شرطة الطالبية بالتجمهر حاملين أسلحة نارية، واعتدائهم على طاقم تصوير قناة التحرير الفضائية، وحرق سيارتهم الميكروباص وسرقة كاميرات التصوير التى كانت بحوزتهم، وكذلك المبالغ المالية والهواتف المحمولة التى كانت بحوزتهم بطريق الإكراه، بالإضافة إلى حيازتهم أسلحة بيضاء.