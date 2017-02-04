وزير التموين في زيارة تفقدية اليوم لصوامع بالمنوفية

تفقد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم صومعه منوف التى تصل قدرتها التخزينيه الى 60 ألف طن والتى تم انشائها على مساحه 17 ألف متر مربع.

وقال مصيلحى إن الصومعه تم انشائها ضمن المشروع الاماراتى لانشاء 25 صومعه فى17 محافظه لتخزين مليون ونصف طن قمح لتزيد بذلك القدرة التخزينيه للقمح المحلى والمستور الى 5.2 مليون طن.

وأضاف وزير التموين أن الصومعه تم انشائها طبقاللمقاييس العالميه فى استقبال وتخزين الاقماح وامراقبه مخزونها بصفه اليه عبرمركز تحكم مركزى يوجد بالشركه المصريه للصوامع بالاضافه الى قدرتها على مكافحه الاصابات الحشريه ان وجدت عن طريق الغربله والتبخير والتقليب.