 Moheet on google
السبت 4 فبراير 2017 11:54 صباحاً
روابط سريعة
وزير التموين في زيارة تفقدية اليوم لصوامع بالمنوفية
وزير التموين محمد على مصيلحي
وزير التموين محمد على مصيلحي

وزير التموين في زيارة تفقدية اليوم لصوامع بالمنوفية

السبت، 4 فبراير 2017 12:38 ص
كتب-ربيع شعبان

تفقد اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم صومعه منوف التى تصل قدرتها التخزينيه الى 60 ألف طن والتى تم انشائها على مساحه 17 ألف متر مربع.

وقال مصيلحى إن الصومعه تم انشائها ضمن المشروع الاماراتى لانشاء 25 صومعه فى17 محافظه لتخزين مليون ونصف طن قمح لتزيد بذلك القدرة التخزينيه للقمح المحلى والمستور الى 5.2 مليون طن.

وأضاف وزير التموين أن الصومعه تم انشائها طبقاللمقاييس العالميه فى استقبال وتخزين الاقماح وامراقبه مخزونها بصفه اليه عبرمركز تحكم مركزى يوجد بالشركه المصريه للصوامع بالاضافه الى قدرتها على مكافحه الاصابات الحشريه ان وجدت عن طريق الغربله والتبخير والتقليب.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3