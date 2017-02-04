"الخطوط القطرية" تسمح بمغادرة مواطني الدول المحظورة إلى أمريكاالسبت، 4 فبراير 2017 12:27 ص
قالت متحدثة باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، السبت، إن الشركة ستمسح للركاب المحظور دخولهم الولايات المتحدة وفق أمر أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، باعتلاء الطائرات.
يأتي السماح بعدما أصدر قاض اتحادي، الجمعة، حكما بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي للرئيس.
وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 27 يناير يعلق دخول مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، وكذلك تعليق استقبال اللاجئين من جميع الدول لمدة 120 يوما.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد أقامت الطعن ولاية واشنطن وانضمت إليها فيما بعد ولاية مينيسوتا.
في وقت سابق، أصدرت عدة محاكم قرارات بوقف تنفيذ قرار ترامب، من بينها محاكم بوسطن وفرجينيا ومحكمة بروكلين الفيدرالية في ولاية نيويورك.
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