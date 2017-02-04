أعلنت الشرطة القبرصية أن سفينة محملة بحوالي 93 مهاجرا رست قبالة الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة.

ونقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية اليوم السبت عن مسئول بالشرطة قوله - إن من بين المهاجرين الذين وفدوا على الجزيرة 24 طفلا و17 سيدة، إلا أنه لم يكشف عن جنسية المهاجرين أو الجهة القادمين منها.

وأوضح المسئول الذي رفض الإفصاح عن أسمه أن المهاجرين سيخضعون لفحوص طبية، وسيتم نقلهم في وقت لاحق اليوم إلى مركز استقبال بالقرب من العاصمة نيقوسيا.