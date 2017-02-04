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قوات سوريا الديمقراطية تبدأ مرحلة جديدة لعزل مدينة "الرقة"
قوات سوريا الديمقراطية

قوات سوريا الديمقراطية تبدأ مرحلة جديدة لعزل مدينة "الرقة"

السبت، 4 فبراير 2017 12:22 ص
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أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي بهدف إكمال عزل المدينة.

وقال التحالف - في بيان ذكرته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، اليوم السبت إن “العملية تجري بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا، أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة”.

وأضاف “سيكون اكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفا أساسيا في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية”.

وتشن قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية ضد داعش بعد أن حصلت للمرة الأولى، على مدرعات أمريكية وسط تأكيدات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على “تقديم المزيد من الدعم”.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها قوات سوريا الديمقراطية على مدرعات من واشنطن، التي تقدم لها منذ تأسيسها في العام 2015 دعما جويا فضلا عن أسلحة وذخائر ومستشارين على الأرض.

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