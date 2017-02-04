قوات سوريا الديمقراطية تبدأ مرحلة جديدة لعزل مدينة "الرقة"السبت، 4 فبراير 2017 12:22 ص
أعلن تحالف قوات سوريا الديمقراطية، بدء مرحلة جديدة من عملياته في مدينة الرقة الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش الإرهابي بهدف إكمال عزل المدينة.
وقال التحالف - في بيان ذكرته قناة “سكاي نيوز” الإخبارية، اليوم السبت إن “العملية تجري بدعم متزايد لقوات التحالف الدولي سواء عبر تأمين التغطية الجوية لتقدم قواتنا، أو عبر المساعدة التي تقدمها فرقها الخاصة لقواتنا في أرض المعركة”.
وأضاف “سيكون اكتمال عملية عزل مدينة الرقة هدفا أساسيا في هذه المرحلة من حملتنا العسكرية”.
وتشن قوات سوريا الديمقراطية عملية عسكرية ضد داعش بعد أن حصلت للمرة الأولى، على مدرعات أمريكية وسط تأكيدات من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على “تقديم المزيد من الدعم”.
وتعد هذه المرة الأولى التي تحصل فيها قوات سوريا الديمقراطية على مدرعات من واشنطن، التي تقدم لها منذ تأسيسها في العام 2015 دعما جويا فضلا عن أسلحة وذخائر ومستشارين على الأرض.
-
قرينة رئيس لاتفيا السابق تزور متحف قصر محمد على بالمنيل
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ...Tue, 17 Jan 2017 11:00:12 GMT
-
انتبهى .. تناول الأطعمة الحمضية يؤثر علي الكليSat, 04 Feb 2017 10:05:53 GMT
-
تعرفى على علاقة رائحة الأثاث بالصحة!
على الرغم من أن قطع الأثاث الجديدة في غرفة النوم والتجهيزات المتطورة في المنزل تبعث على السعادة والفرح عند تأسيس مسكن جديد، إلا أن الرائحة القوية والمميزة تكون ...Sat, 04 Feb 2017 09:52:11 GMT
-
انفوجرافيك .. تعرف على حكم نهائي مصر والكاميرون
استقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” عن اختيار الحكم الزامبي جاني سيكازوي، لإدارة مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية 2017 بالجابون، بين منتخبي مصر والكاميرون، ...Sat, 04 Feb 2017 09:52:11 GMT
-
قرية يمنية لا يبصر أهلها إلا ليلاً
كشف تقرير إعلامي، عن ظاهرة نادرة في إحدى قرى اليمن، حيث لا يبصر أهلها إلا في الليل، ولا يتمتعون بنعمة الرؤية في النهار. وأوضح التقرير، أن قرية الخزنة في منطقة “بني ...Sat, 04 Feb 2017 09:23:33 GMT
-
اليوم.. الحكم في استشكال سامي مهران على تجميد أمواله
تنظر اليوم السبت ، الدائرة ١٧ جنايات شمال الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، الاستشكال المقدم من سامي الدين مهران، الأمين العام لمجلس الشعب ...Sat, 04 Feb 2017 06:53:30 GMT
-
تعرف على اسعار الذهب اليوم السبت في مصر
استقبل متحف قصر محمد على بالمنيل قرينة رئيس دولة لاتفيا السابق وسفيرة دولة لاتفيا بالقاهرة ، حيث أعربا عن انبهارهما بما شاهدوه من روعة وجمال القصر وتفرد عمارته. ... ...Sat, 04 Feb 2017 08:37:38 GMT
-
ضبط ستة متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالاسكندريةSat, 04 Feb 2017 08:22:25 GMT
-
بالفيديو.. توصيات وأفكار استثمارية ستعرض بمؤتمر الشباب بكفر الشيخ
أكد محمد ناجي خفاجي مدير إدارة الاستثمار بمحافظة كفر الشيخ، أنه هناك مجموعة من أفكار المشاريع الجيدة التي قدمها الشباب للمشاركة في المؤتمر الشبابي بالمحافظة، مثل ...Sat, 04 Feb 2017 08:22:25 GMT