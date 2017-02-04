انطلق اليوم السبت مؤتمر الشباب والذي يقام بالمركز الثقافي بمحافظة كفر الشيخ، بعنوان “ابدع.. انطلق” تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ.

ووقال المحافظ - فى كلمته الافتتاحية - إن كل شباب كفر الشيخ أصبحوا يدا واحدة من خلال 13 ورشة عمل إعدادا للمؤتمر، مؤكدا أنه يراهن على الشباب بمختلف فئاته أنهم كتلة واحدة ويد واحدة وهدف واحد فهم أمل الأمة وعمادها القوى للتحدى المستقبلى نحو مصر المستقرة.

من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية أن الشباب هم من سيتولوا القيادة وهم الأمل والمستقبل وأن المصريين لديهم ارتباط بالأسرة والمجتمع والخوف على الوطن ولابد من الاستفادة من هذا الترابط الأسرى والعلاقات الاجتماعية، مناشدا الشباب بالحفاظ على البلاد وأن مصر تنتظركم بعد تزودكم بالخبرة والتعلم من أجل قيادة ناجحة لوطن متشوق إلى كل مخلص من أبناء الوطن الغالى.

ويشارك في المؤتمر د. أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، ود. محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والري، ود. أحمد عماد، وزير الصحة السكان، وداليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، ود. أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، وإيمان زكريا، وكيل أول وزارة الهجرة ، ومحافظ الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والشرقية، والإسماعيلية، والمنوفية، ودمياط ، ورؤساء جامعات القاهرة، وعين شمس، وكفر الشيخ، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وعدد من الصحفيين والإعلاميين، ورؤساء الأحزاب.