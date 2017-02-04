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سفير مصر بالجابون يكشف عن تفاصيل رحلة الجماهير لمشاهدة النهائي الأفريقي
جماهير مصر - الجماهير المصرية

سفير مصر بالجابون يكشف عن تفاصيل رحلة الجماهير لمشاهدة النهائي الأفريقي

السبت، 4 فبراير 2017 12:30 ص
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قال سفير مصر بالجابون أحمد بكر إن وفدا من المشجعين المصريين سيصل إلى الجابون غدا، الأحد، وهو نفس يوم إقامة المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية لمؤازرة المنتخب الوطني أمام أسود الكاميرون.

وأضاف “بكر”، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم حجز التذاكر وتوفير الانتقالات للجماهير القادمة من القاهرة إلى الجابون لمؤازرة منتخب الفراعنة.

وأوضح سفير مصر بالجابون أن المسئولين بالسفارة سوف يتواجدون مع الوفد المصري بشكل دائم فور وصولهم إلى مطار العاصمة الجابونية، مشددا على أن المشجعين هم خير سند للمنتخب المصري في مباراة نهائي بطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب الكاميرون.

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