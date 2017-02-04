تكبدت قوات الأمن الأفغانية وحركة طالبان المسلحة خسائر فادحة خلال أحدث اشتباكات وقعت بينهما في إقليم هلماند بجنوب البلاد.

وأكدت حكومة الإقليم، في بيان بثته وكالة أنباء “خامة برس” الأفغانية اليوم السبت على موقعها الإلكتروني، أن مسلحي طالبان شنوا هجوما منسقا كبيرا على عدة مواقع أمنية في مقاطعة جرامسر.

وأضاف البيان أن الهجوم انطلق من عدة مواقع مختلفة، ولكن القوات الأفغانية تمكنت في النهاية من صده .. مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تفيد بمقتل 16 على الأقل من مسلحي طالبان وإصابة 9 آخرين خلال الاشتباكات.

وأفاد البيان أن قوات الأمن الأفغانية تكبدت هي الأخرى خسائر خلال الاشتباكات، مؤكدا أن أي معلومات أخرى بشأن الخسائر البشرية في صفوف القوات الأفغانية سوف يتم الكشف عنها في وقت لاحق.

في السياق ذاته، لم تصدر الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية- بما فيها حركة طالبان- أي تعليق بشأن هذا الموضوع حتى الآن.