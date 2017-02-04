أكد علماء يابانيون، أن بوسع القطط أن تبلي بلاءً حسناً – تماماً مثل الكلاب – في اختبارات أُجريت عليها لتحديد مدى قدرتها على التذكر، وقالوا إن مهاراتها لا تقل عن الحيوانات الأخرى.

وأشاروا في دراسة، شملت 49 من قطط المنازل، إلى أن بمقدورها تذكر أي وعاء تناولت فيه طعامها، وذلك بعد مرور 15 دقيقة على التهامها الطعام.