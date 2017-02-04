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وزير التعليم العالي ينعي وفاة 10 طلاب من "صيدلة الأسكندرية" في حادث انقلاب أتوبيس
الدكتور اشرف الشيحي - وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي ينعي وفاة 10 طلاب من "صيدلة الأسكندرية" في حادث انقلاب أتوبيس

السبت، 4 فبراير 2017 12:12 ص
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نعى الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت أبناءه الطلبة من كلية الصيدلة بجامعة الأسكندرية الذين رحلوا أمس الجمعة في حادث مأسوي ؛ نتيجة انقلاب الأتوبيس الذي يقلهم في رحلة ترفيهية لقضاء أجازة نصف العام بمحافظة جنوب سيناء .. داعيا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أسرهم الصبر.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي تطورات الحادث أولا بأول حيث كان على اتصال دائم بالأجهزة المعنية وبالمسئولين في جامعة الإسكندرية وطالبهم بتقديم كافة سبل الرعاية للمصابين والاطمئنان عليهم والعمل على إعادتهم لمحافظة الأسكندرية وكذلك التواصل مع أسرهم.

وقد أسفر الحادث عن مصرع 10 طلاب إلى جانب إصابة 23 آخرين ؛ إثر انقلاب الأتوبيس الذى كان يلقهم في رحلة لمحافظة جنوب سيناء.

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