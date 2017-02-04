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بالصور.. خبراء لغة الجسد يكشفون سر تصرفات «ماي» و«ميركل» خلال قمة مالطا
ميركل وتيريزا ماي في قمة مالطا

بالصور.. خبراء لغة الجسد يكشفون سر تصرفات «ماي» و«ميركل» خلال قمة مالطا

السبت، 4 فبراير 2017 12:09 ص
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حلل خبراء لغة الجسد لقاء رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل خلال قمة مالطا، وهو تجمع غير رسمي لرؤساء أوروبا في بروكسل.

وقالت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية: إنه تم تصوير ماي وميركل، وهما يسيران معًا مع الأمن خارج القمة.

وقال الخبير البريطاني المتخصص في لغة الجسد، دارين ستانتون، إنه من خلال الصور تظهر ميركل وهي تبتسم ابتسامة حقيقية، ولكن تظهر ماي وهي تبتسم ابتسامة زائفة.

وأضاف أن رئيسة الوزراء البريطانية فعلت حركة غريبة بيديها، حيث ظهرتا متشابكين بشكل كامل، ويبدو أنه يتم وضعهما للحصول على الطمأنينة.

وأشار إلى أنه في بعض الصور تظهر المستشارة الألمانية وهي تتخذ زمام المبادرة وتسير ماي خلفها، كما تظهر أنجيلا ميركل وهي تميل إلى الاسترخاء، فيما ظهرت ماي مفتعلة ومحرجة في بعض الأحيان.

ميركل وتيريزا ماي في قمة مالطا

ميركل وتيريزا ماي في قمة مالطا

ميركل وتيريزا ماي في قمة مالطا

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