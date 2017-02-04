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مطار القاهرة يسمح لدبلوماسيين صوماليين بدخول البلاد من دون تأشيرة

مطار القاهرة يسمح لدبلوماسيين صوماليين بدخول البلاد من دون تأشيرة

السبت، 4 فبراير 2017 12:25 ص
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سمحت سلطات مطار القاهرة، اليوم السبت، بدخول دبلوماسيين صوماليين للبلاد من دون تأشيرة دخول مسبقة لدى وصولهما من كينيا بعد موافقة الخارجية على استئنائهما من تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل لحضور دورة تدريبية في مجال الكهرباء.

وصرحت مصادر مسئولة في مطار القاهرة، بأنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران القادمة من نيروبى، تبين وجود دبلوماسيين صوماليين يحملان جوازي سفر مهمة ودون تأشيرة دخول مسبقة.

وقام ضابط الجوازات بالاتصال بالسفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الجوازات الرسمية، حيث قدم الدبلوماسيان خطابًا موقعًا من السفير وليد إسماعيل، سفير مصر فى مقديشيو، يؤكد مشاركتهما فى دورة تدريبية تنظمها وزارة الكهرباء فى إطار برنامج التعاون مع الدول الأفريقية، ووافق السفير “منير” على دخولهما من دون تأشيرة مسبقة بعد توصية السفير المصرى بالصومال.

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