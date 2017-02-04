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هاكرز يخترقون محطات راديو أمريكية ويبثون أغانى معادية لترامب
قراصنة انترنت - هاكرز - اختراق

هاكرز يخترقون محطات راديو أمريكية ويبثون أغانى معادية لترامب

السبت، 4 فبراير 2017 12:01 ص
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نجح هاكرز في اختراق عدة محطات إذاعية في الولايات المتحدة لبث أغنية بعنوان “Fuck Donald Trump” لعدة مرات متكررة.
                 
ووفقا لمصادر متعددة فقد سيطر الهاكرز على محطات إذاعية في ولاية ساوث كارولينا وعدة ولايات أخرى حول أمريكا، وبثوا أغنية مناهضة للرئيس الأمريكي الجديد ترامب لمدة 15 دقيقة، واعتمد المهاجمون على ثغرة أمنية معروفة في أجهزة بث محطات FM الإذاعية، وأكدت بعض المواقع الإخبارية أن الثغرة في أجهزة Barix Exstreamer المستخدمة في ترميز ملفات الصوت قبل بثها عبر إف إم.
وتأثرت العديد من المحطات الإذاعية بالهجمة الأمنية، لكن معظمها أغلق أجهزة البث في محاولة لتجنب الوقوع في مشاكل نتيجة بث أغاني معارضة للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، وشملت الولايات التي تأثرت محطات إذاعية فيها من هجوم أمني كل من ولاية ساوث كارولينا وولاية تكساس وولاية تينيسي بالإضافة إلى واشنطن وكاليفورنيا وإنديانا.

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