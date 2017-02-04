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إصابة عمرو جمال بـ"نزيف" فى الأنف خلال معسكر الأهلى بالإمارات
عمرو جمال

إصابة عمرو جمال بـ"نزيف" فى الأنف خلال معسكر الأهلى بالإمارات

السبت، 4 فبراير 2017 12:07 ص
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تعرض عمرو جمال مهاجم الأهلى لنزيف من الأنف صباح اليوم، السبت، وخضع لفحص طبى تحت إشراف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الذى أكد أنه أمر طبيعى، خاصة أن عمرو كان قد أجرى جراحة فى الأنف منذ فترة.

ويستعد الأهلى لمباراة السوبر المحلى أمام الزمالك المُقرر لها 10 فبراير الجارى.

وأوضح طبيب الفريق، أن حالة عمرو مطمئنة ولا يوجد أى قلق من مشاركته فى التدريبات وجاهزيته للسوبر.

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