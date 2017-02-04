تحدث الفنان المصري هشام سليم، عن معاناته مع قانون الحضانة والذي حرمه من رؤية بناته من زوجته الأولى.

هشام سليم، قال خلال استضافته في برنامج «العاشرة مساءً»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية «دريم»: «إنه لا يعرف شيئًا عن ابنتيه زين الشرف وقسمت، بعد أن حرمته طليقته منهما، مؤكدًا أن الحكومة ساعدت على بعد ابنتيه عنه بسبب قانون الرؤية، ففي القانون كان يرى ابنتيه لمدة 3 ساعات في مكان محدد ويمضي على أوراق وإقرارات في كل مرة يقابلهما فيها، وبعد 3 أو 4 مرات التقى بهما بهذه الطريقة، شعر أن الأمر مهين له ولهما فتوقف عن ذلك».

وأضاف: «أنه يحبهما كثيرا ولكنهما لا تعلمان مقدار حبه ولا يصل إليهما هذا الأمر، خاصة وإن كان الطرف الأخر يتحدث بسوء عنه».

ووصف الوضع بينهما بالقطيعة التامة لأنه لا يراهما، ولكنه لا يشعر بألم لأنه لا يراهم، في البداية كان الأمر صعبا عليه ولكن بعد ذلك اعتاد على الأمر، وذكر أنه في أخر مرة اجتمع بهما كانت في الصيف الماضي، وأنه حاول معهما كثيرًا وعرض عليهما أن يمضوا أيام سويا ولكن البنات ولبعدهما عنه فضلتا رحلات مع أصدقائهما».

وطالب هشام سليم بتحسين قوانين الأحوال الشخصية، وأن يكون للطرفين الحق في حضانة الأولاد، كأن يجلس الأولاد لمدة 6 أشهر مع الأم، و6 أشهر مع الأب، خاصة وأن كثير من الآباء يعانون بسبب القوانين، فمدة الـ 3 ساعات غير كافية لكي يعرف الأب كل شيء عن أولاده.