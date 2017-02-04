أعلنت مصادر مطلعة بشركات الطيران العاملة بمطار القاهرة اليوم السبت، وصول تعليمات من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية لشركات الطيران بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحظر سفر مواطني 7 جنسيات والسماح لهم بالسفر على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأوضحت المصادر أن شركة مصر للطيران تلقت إخطارا من مطار “جى إف كينيدى” بنيويورك يفيد بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي ترامب بحظر سفر مواطني اليمن والعراق وليبيا وسوريا والصومال والسودان وإيران، خاصة ممن يحملون تأشيرات هجرة أو زيارة وقبول أي ركاب من هذه الدول وبالتأشيرات السابقة للسفر على الطائرات المتجهة إلى الولايات المتحدة سواء على رحلات مباشرة أو ترانزيت.

وقالت إن شركات الطيران، ومن بينها مصر للطيران، أبلغت مكاتب المبيعات بهذه التعليمات الجديد والسماح لهؤلاء المواطنين بالحجز للسفر على رحلاتها سواء بشكل مباشرة أو ترانزيت، ومن المتوقع أن يصل إلى مطار القاهرة خلال الساعات المقبلة عدد من ركاب الترانزيت سواء من العراق أو اليمن أو الأردن للسفر على رحلات نيويورك.