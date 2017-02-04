أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار أن العمل جار فى انشاء المبنى الإدارى الجديد لمنطقة آثار الهرم، مشيرا إلى أنه سينتهى بعد 3 أسابيع،معبرا عن تفاؤله بزيادة اعداد السائحين والزوار الفترة القادمة.

وأشار إلى أن عودة السياحة بقوة ستعمل على زيادة الموارد المالية للوزارة،وبالتالى توفير تكاليف المشروعات المتوقفة، مؤكدا ان مشروع هضبة الهرم له أولوية قصوى خاصة أنه يبعد أمتار من المتحف الكبير، لافتا ان المرحلة الحالية من مشروع هضبة الهرم تصل تكلفتها إلى 84 مليون جنيه بدلا من 52 مليونا بسبب زيادة الأسعار،وان الحكومة وعدت بتوفير فارق الأسعار الذى يبلغ 32 مليون جنيه, فيما وفرت وزارة السياحة دعما بلغ 52 مليون جنيه. وفى سياق متصل تفقد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار منطقة أهرامات الجيزة، للوقوف على سير العمل بمشروع تطوير هضبة أهرامات الجيزة ومتابعة تقدم خطوات العمل بها حرصا منه لانجاز المشروع فى الوقت المحدد له،حيث شملت الجولة كل المبانى منها مبنى الزوار ومبنى التفتيش والمبنى الإداري، وكذلك مداخل المنطقة الأثرية ومخارجها.

وخلال جولته التى استقبله فيها أشرف محى مدير عام آثار الهرم، أكد العنانى على ضرورة تشديد إجراءات التفتيش للزوار لمنع أى تجاوزات او دخول اى الات حادة للمنطقة لعدم استخدامها فى تشويه الأحجار، وايضا كنوع من الاحتياطات الأمنية، كما اوصى بأن يتم تزيين مدخل المنطقة بالزهور والورود لتعطى انطباعا جيدا للزوار خاصة السائحين الأجانب.