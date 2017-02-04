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قرية يمنية لا يبصر أهلها إلا ليلاً
قرية لا يبصر أهلها إلا في الليل

قرية يمنية لا يبصر أهلها إلا ليلاً

السبت، 4 فبراير 2017 11:17 ص
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كشف تقرير إعلامي، عن ظاهرة نادرة في إحدى قرى اليمن، حيث لا يبصر أهلها إلا في الليل، ولا يتمتعون بنعمة الرؤية في النهار.

وأوضح التقرير، أن قرية الخزنة في منطقة “بني الحسن” بمديرية عبس الساحلية في محافظة حجة، جنوب غربي العاصمة اليمنية صنعاء، يغلف العمى جميع سكانها نهارا مع سطوع الشمس، وتتحسن حالتهم البصرية مع غروبها.

وأشار التقرير إلى أن القرية التي تعيش حالة من الفقر المدقع مع نقص شديد في الكهرباء والمياه لا يوجد شبيه لها في اليمن، لافتا إلى أن الأطباء أكدوا أن سبب الظاهرة هو اضطراب وراثي.

من جانبه، أكد الطبيب المختص المتابع لحالة سكان القرية الدكتور حسين النفيلي، أن سكان القرية لديهم خلل يؤثر على مستقبلات الضوء في شبكية العين.

وأوضح أن هناك نوعين من مستقبلات الضوء، أحدهما لاستقبال الضوء ليلاً والآخر للنهار، لافتا إلى أن سكان القرية لا يتوفر لديهم سوى 5% فقط من المستقبلات المسئولة عن تلقي أشعة الشمس، الأمر الذي يجعلهم لا يبصرون نهاراً.

وأشار إلى أن حالة سكان القرية ليس لها علاج، لكن يمكن الاستعانة بنظارات شمسية طبية خاصة تساعدهم في الرؤية نهارا.

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