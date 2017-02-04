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سيرين عبدالنور تهنئ مروان خورى بعيد ميلاده
سيرين عبد النور

سيرين عبدالنور تهنئ مروان خورى بعيد ميلاده

السبت، 4 فبراير 2017 11:12 ص

هنأت الفنانة سيرين عبد النور، صديقها المطرب مروان خورى، بعيد ميلادة الذى يوافق اليوم 4 فبراير، متمنية له النجاح والتوفيق.

وعلقت مى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” قائلة : “عقبال المية، ومن سنة لسنة بتمنالك كل النجاح السلام، وراحة البال صديقى”.

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